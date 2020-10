"Korona ei ole influenssa numero kaksi" – lääkäri listaa tautien selkeät eroavaisuudet

– Influenssavirukset kiertävät kyllä epidemiana, mutta miten paljon se tartuttaa ja sairastuttaa ihmisiä, riippuu paljon siitä, mikä on esimerkiksi meillä yhteiskunnan tilanne. Miten paljon ihmiset ottavat nyt rokotteen, miten paljon käytetään maskeja ja miten paljon sosiaalisia kontakteja vähennetään, esimerkiksi etätyön takia, Ruotsalainen listaa.

Influenssassa ja koronaviruksen aiheuttamassa taudissa on paljon yhteneväisyyksiä. Ruotsalainen huomauttaa, että korona ei kuitenkaan ole "influenssa numero kaksi".

Molempien taudinkuva on hyvin samantyyppinen, molemmat leviävät pisaratartuntana, molemmissa on samat riskiryhmät ja molemmissa on samankaltaisia jälkivaikutuksia. Mutta erojakin löytyy.