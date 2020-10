Onko oireettomana mitään järkeä mennä koronatestiin? Voi paljastaa tartunnan, mutta antaa myös väärän negatiivisen – "Se tekee taudista niin salakavalan"

Koronatestien määrä Suomessa on moninkertaistunut viime keväästä ja testauskapasiteettia on lisätty tuntuvasti. Useilla alueilla testeihin on kuitenkin jonoa ja tulosten saaminen kestää useamman päivän.

– Me tiedämme, että virusta erittyy paljon jo pari päivää ennen kuin tartunnan saaneelle ihmiselle tulee mitään oireita. Iso osa infektioista on niin vähäoireista, ettei ihmiselle välttämättä edes tule oireita tai ne ovat niin lieviä, että niitä ei itse edes taudiksi ajattele, varsinkin nuorilla ihmisillä ja lapsilla.

Mennäänkö testeihin liian herkästi?

Syksyllä koronatestejä on tehty paljon enemmän kuin keväällä ja siihen nähden tartuntaluvut vaikuttavat maallikon silmiin hyvin maltillisilta. Nohynekin mukaan näin myös on.

– Tämä tietysti johtaa siihen, että kynnys mennä testeihin on matalalla, kun samaan aikaan kun esimerkiksi Koronavilkusta tulee hälytys, ihmisellä voi olla päällä joku muu virusinfektio ja vaikka sen aiheuttama nuha. Mutta se on meidän ohjeemme ja strategiamme.

Liian varhainen testi voin antaa "väärän" negatiivisen

– Me tiedämme, että viruksen määrää mittaava PCR-testi on herkkä.

– Taudin itämisen näkökulmasta todennäköisyys sille, että tulos on negatiivinen tarttumishetkellä tai heti sen jälkeen on suuri. Ja toisaalta todennäköisyys sille, että testitulos on positiivinen neljän päivän kuluttua on paljon suurempi.