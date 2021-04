Tällainen on Kainuun "kapinalääkäri" Olli-Pekka Koukkari – uskoo suolan olevan ihmiskunnalle vaarallisempi kuin korona

Valtakunnallisessa mediassa näkyvyyttä koronakriisiin liittyvissä aiheissa saavat usein esimerkiksi THL:n Mika Salminen tai Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Pohjois-Suomesta tevevisiossa on vilahdellut Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari ja hänestä on kirjoitettu pitkiä henkilöreportaaseja paikallismediassa.

"13. maaliskuuta perjantaina kaikki lähti lapasesta"

Kainuussa kaksi kuolemaa

"Ennen oli parempi"

Pitkä työrupeama pandemian keskeisenä henkilönä Kainuussa ja Pohjois-Suomessa on vienyt veronsa. Koukkari arvelee, että jos kollegoilta ja puolisolta kysyttäisiin, miten koronavuosi on häntä muuttanut, vastaus olisi seuraava:

– Kyllä pitenevä päivä on hieman ajatuksia kirkastanut. Nyt kun rokottamaankin on päästy, näyttää siltä, että tämäkin on ohimenevä häiriötila. Mutta uskoisin, että siitä (10 vuodesta) on pari vuotta lähtenyt.