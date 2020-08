Riski koronaviruksen laajalle leviämiselle Suomessa on verrattain pieni, sanoi THL-pomo tammikuussa – mitä 7 kuukaudessa on tapahtunut? "Väärässähän sitä oltiin"

Salminen on tavalliselle suomalaiselle tuiki tuntematon terveysturvallisuusosaston johtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Soittaja on MTV Uutisten toimittaja, joka haluaa asiantuntijalta tietoa uudesta, Kiinassa leviävästä ”mysteeriviruksesta”. Samana viikonloppuna maasta on kantautunut huolestuttavia tietoja.

Kiina reagoi ennennäkemättömillä keinoilla estääkseen viruksen leviämisen. Maakuntia on suljettu, sairaaloita rakennetaan pikavauhtia ja ulkomaille matkustaminen on kielletty.

– Tämän tyyppisiä toimia ei ole koskaan edes harkittu vastaavanlaisessa tilanteessa, puhumattakaan siitä, että niitä olisi käytetty. Kyllä siellä on aikamoinen kokeilu käynnissä, Salminen kommentoi puhelimessa tuoreita tietoja tammikuussa.

"Riski leviämiselle pieni"

Myös Suomessa on haastattelun tekoviikolla epäilty koronatartuntaa Ivalossa. Mylläkkä on valtava, testitulos negatiivinen.

Tarkalleen ottaen: ”Salmisen mukaan nykytiedon mukaan riski sille, että virus leviäisi Suomessa laajamittaisesti, on verrattain pieni, sillä varautuminen on hyvällä tasolla”.

Koronavirus yllätti kaikki

– Väärässähän sitä oltiin. Kyllähän tämä on yllättänyt kaikki, Salminen sanoo aurinkoisena perjantaina työpaikkansa pihalla tammikuussa soittaneelle toimittajalle.

– He olivat tehneet sen ennenkin. Toivossa oikeastaan koko maailma silloin eli, Salminen sanoo viitaten Sars-koronaviruksen kaltaisiin aiempiin kulkutauteihin.

Maailma varautui huonosti

Juuri sellainen on uusi koronavirus.

– Se mikä on varmaa, on että koko maailmassa oli ruusunpunainen kuva omasta varautumisesta. Ei me (Suomi) siinä oltu kaikkein huonoimpia, mutta paremminkin olisi voinut mennä.