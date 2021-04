Koronarokotteiden jakaminen epidemiatilanteen mukaan ei saa vastakaikua Kainuusta: "En näe mitään oikeutusta Etelä-Suomen vaateille"

Suomessa on keskusteltu rokotusten painottamisesta pahimmille epidemia-alueille. THL:n kokoama kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä (KRAR) sekä THL ovat suositelleet rokotteiden alueellista painottamista epidemiatilanteen mukaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kuitenkin todennut, että riskiryhmät tulisi olla rokotettuna ennen painotuksia. THL:n tämänhetkisen arvion mukaan riskiryhmät olisivat rokotettuja ensi kuun puoliväliin mennessä.

MTV Uutiset kertoi aiemmin tänään, että rokotuskattavuudessa on revennyt alueellisia eroja ikäryhmien välillä. Esimerkiksi 65–69-vuotiaiden osalta Husin alueella ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 47,5 prosenttia, mutta Kainuussa vastaavassa ikäryhmässä vasta 8,3 prosenttia on saanut rokotteen.