Tällä osa-alueella Juuso Pärssinen loistaa NHL:ssä erityisesti – päävalmentajalta upeita sanoja: "Hän kuuluu joukkueeseemme"

MTV Urheilu tapasi Pärssisen rapakon takana. AHL:ssä Milwaukee Admiralsissa Pärssinen on pelannut tällä kaudella 10 ottelua tehopistein 2+7=9. Kutsu NHL-kaukaloihin oli loisto-otteiden myötä odotettavissa.

– Pelit ylhäällä on menneet ihan mallikaasti. Ketjukavereiden kanssa pitää vaan pystyä jatkamaan samaa, Pärssinen pohtii.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pärssinen on ollut suuressa roolissa Predatorsissa. Hänet on istutettu todelliseen superketjuun yhdessä Filip Forsbergin ja Mikael Granlundin kanssa. Uran kuusi ensimmäistä NHL-ottelua kerrytti peräti 3+2=5 pistettä. Avausottelussaan suomalainen säväytti iskemällä uransa ensimmäisen maalin ensimmäisellä laukauksellaan. Kolme ottelua toi yhtä monta maalia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Voit katsoa Pärssisen haastattelun pääkuvan videolta!

Sisääntulo on sujunut hyökkääjän mielestä kivuttomasti myös muiden asioiden kuin pistetehtailun osalta.

– Hyvän määrän on saanut pelata. Totta kai se helpottaa, ettei ole tarvinnut mitään 5–7 minuuttia pelata ottelussa. Onhan siinä myös vastuu, että oma rooli on hoidettava, Pärssinen painottaa.

Superketjun lenkkinä

Nashville-käskijä John Hynesin mielestä Pärssinen on tuonut loistavaa värinää joukkueen sisäiseen kokoonpanotaisteluun. Nuorten pelaajien on haastettava kärkipelaajia, ja tässä "Pärä" on onnistunut Hynesin mielestä erityisen hyvin.

Predatorsin ruotsalaistähti Filip Forsberg kehuu suomalaista vuolaasti. Kahden suomalaisen kanssa hyökkäysketjun muodostava Forsberg pitää Pärssisen vahvuutena etenkin vauhtia.

– Hän teki vaikutuksen heti ensimmäisessä pelissään tekemällä maalin. Voimakas, loistava luistelija. Hänellä on kärsivällisyyttä kiekon kanssa, Forsberg listaa ketjukollegansa ominaisuuksia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Suomalaiskonkari Mikael Granlund on samoilla linjoilla Forsbergin kanssa. Hyökkäystrio on löytänyt kemian konkarin mielestä erinomaisesti. Pärssisen sisääntulo on saanut Granlundinkin vakuuttumaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hän on kyllä valmis tähän liigaan. Ketjumme on pystynyt pelaamaan tasaisesti, vaikka on vielä asioita, joita voimme parantaa, Granlund analysoi.

Kahdella edellisellä kaudella SM-hopeaa TPS-paidassa pokannut Pärssinen myöntää, että NHL-kerman kanssa hyökkäyskolmikossa viilettäminen tekee hyvää itseluottamukselle.

– Siistiä ja vaativaa, totta kai. Siinä on kaksi tämän sarjan huippupelaajaa. Pitää pystyä omalla pelillä auttamaan ketjua, Pärssinen linjaa.

Suomalaisvaltainen koppi

Predatorsin väreissä pelaa kaikkiaan viisi suomalaista. Maalivahdit Juuse Saros ja Kevin Lankinen, sekä kenttäpelaajat Granlund, Pärssinen ja Eeli Tolvanen. Pärssisen marssia NHL-ympyröihin on helpottanut maanmiesten vahva edustus.

– Totta kai helpottaa, kun saa äidinkieltään puhua. Ylipäätään on otettu tosi hyvin vastaan kopissa. Suomalaiset tykkäävät suomalaisista, Pärssinen sanoo.

Forsbergilla on oma kuittinsa sinivalkoisten pelaajien invaasiosta Predators-luolassa.

– Suomi tuottaa paljon huikeita pelaajia, joka ei ole hyvä asia kansainvälisten pelien kannalta, ruotsalaishyökkääjä virnistää Suomi–Ruotsi -asetelmaan viitaten.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pärssisen selkein tavoite tällä kaudella on vakiinnuttaa paikka NHL-kokoonpanossa. Unelmaa vie eteenpäin Pärssisen mukaan etenkin kahden suunnan pelin kehittäminen. Forsbergilta kysyttäessä vastaus Pärssisen tilanteesta tulee kuin huoltajakopin hyllyltä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minusta se (NHL-kokoonpanossa jatkaminen) on itsestäänselvää, jos katsoo miten hän nyt pelaa, Forsberg täräyttää.

Päävalmentaja Hynes on puheissaan aavistuksen maltillisempi, joskin puheista on tulkittavissa erittäin kovaa luottamusta suomalaisnousukkaaseen.

– Riippuu siitä, miten hän pelaa. Juuri nyt hän kuuluu joukkueeseemme, Hynes päättää.