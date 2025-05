Leijonien NHL-lupaus ison kysymyksen äärellä – Pohjois-Amerikasta soiteltu perään

Lenni Hämeenaho, 20, on ison hetken äärellä perjantaina, kun hän tekee debyyttinsä miesten arvokisatasolla. Hämeenaho valittiin sunnuntaina Leijonien MM-miehistön mukaan. Seurajoukkuetasolla Hämeenaho on isojen kysymysten äärellä.

Jos mietitään sitä, mistä Leijonat kaivaa maalintekovoimaa huomenna alkavissa MM-kisoissa, yksi kohde löytyy joukkueen huippulupausosastolta. Viime vuosina Porin Ässiä edustanut Lenni Hämeenaho, 20, oli sunnuntaina hienon hetken äärellä, kun hän nappasi paikan Leijonien tämän kevään MM-miehistöstä.

– Tästä on unelmoinut aina. Kisoihin pääsy on ollut myös tavoitteena. Totta kai tuosta heräsi hyviä fiiliksiä, kun pääsi joukkueen mukaan, Hämeenaho nyökyttelee päätään MTV Urheilulle Tukholmassa.

Hämeenaho pääsi torstaina tutustumaan ikoniseen Globeniin, kun Leijonien joukkue harjoitteli tämän kevään MM-kisojen päänäyttämöllä.

– Koko juttu ikään kuin realisoitui, kun pääsi paikan päälle ja vieraili tuolla jäällä. Siistiä! Hämeenaho fiilistelee.

Juttu jatkuu kuvan ja videoiden alla.

Leijonat torstaina Globenin jäällä.MTV

1:58 Teuvo Teräväinen pitkästä aikaa MM-kisoissa – puhuu myös 4 Nations -pettymyksestä

1:28 Juho Lammikko lyötiin Leijonien ykkösketjun keskelle – näin hän reagoi tulosvastuuseen

1:39 Juuse Saros puhuu haastavasta NHL-kaudestaan – nyt isossa roolissa MM-Leijonissa

Totutellen

Hämeenaho vapautui Leijonien käyttöön sen jälkeen, kun hänen edustamansa seurajoukkue Ässät koki kirvelevän tappion SM-liigan seitsemännessä puolivälieräottelussa KalPaa vastaan.

Ässät oli lopulta se joukkue, joka laittoi sarjan uuden mestarijoukkueen KalPan kaikista kovimmalle. Ässät nousi puolivälierissä 1–3-tappioasemasta rinnalle. Ratkaiseva seitsemäs ottelu kääntyi kuitenkin KalPalle niukasti lukemin 3–2.

– Olihan se ikävää, kun tipuimme, mutta oli kiva jatkaa pelejä siitä huolimatta. Ei tässä kuitenkaan paljoa hienommissa ympyröissä pääse vetämään keväällä, Hämeenaho miettii.

Hämeenaho ehti antaa näyttöjä useamman viikon ajan Leijonien MM-leirityksessä. Tämä osaltaan palveli sitä, että hän nappasi paikan Suomen kisamiehityksestä.

– Ensimmäisissä peleissä en pystynyt vetämään ihan omilla vahvuuksillani ja silloin sitä vielä vähän totutteli maajoukkuearkeen. Tuntui, että loppua kohden pääsin paremmin kiekoille ja pystyin kamppailemaan vahvasti. Sen myötä pelit menivät paremmin, Hämeenaho perkaa.

Lupaava maalitykki Hämeenaho on ollut kevään aikana hienon kasvuympäristön keskellä. Kovat maaottelut kun testaavat nuorta hyökkääjää raudanlujalla tavalla.

– Jokainen peli ja jokainen harjoitus kehittää hyvin. Näissä ympyröissä joutuu taistelemaan joka metristä ja jokaiseen kamppailutilanteeseen pitää mennä ihan täysillä. Nuo vievät varmasti eteenpäin, Hämeenaho uskoo.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hämeenahon (kuvan #29) edustama Ässät pisti SM-liigan uuden mestarin KalPan koville.Elmeri Elo / All Over Press

Hyvä lopetus haussa

Hämeenaho ei ole jäänyt pelkästään sivustakatselijan asemaan MM-valintansa jälkeen. Hämeenaho on viilettänyt Leijonien harjoituksissa Patrik Puistolan ja NHL-sentteri Juuso Pärssisen rinnalla.

Tämän lisäksi hän on ollut mukana Leijonien toisessa ylivoimaketjussa, missä hänet on aseteltu vasemmalle, vetäjän paikalle. Eli samalle tontille, mistä hän takoi päättyneellä liigakaudella lukuisia osumia Ässille.

– Lennillä on hyvä laukaus. Hän on pelannut (Eemil) Erholtzin kanssa ylivoimaa koko kauden ajan. Tuossa ylivoimaketjussa kätisyydet luovat meille mahdollisuuksia, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoo.

Hämeenaho on ottanut vastuuroolin ilolla vastaan.

– Tuntuu, että sitä pelaa parhaiten aina silloin, kun pääsee käyttämään vahvuuksiaan, pystyy operoimaan hyökkäyspään puolella ja pääsee pelaamaan kiekon kanssa. Koen, että pystyn auttamaan joukkuetta. Toivotaan ainakin sitä, Hämeenaho miettii.

Hämeenaho takoi päättyneellä liigakaudella runkosarjassa 58 otteluun tehot 20+31=51. Tähän päälle hän nakutti kymmenessä pudotuspeliottelussa tehot 1+4=5.

– Positiivinen kausi. Olen saanut kehitettyä ominaisuuksiani ja muutenkin tämä on ollut ihan plusmerkkinen sesonki. Haetaan tähän vielä hyvä lopetus. Kaikki on mennyt ihan hyvin, Hämeenaho perkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hämeenaho (kuvassa etualalla, keskellä) hyppäämässä Leijona-paidassa jäälle.Lehtikuva

Vahvoja vaihtoehtoja

Hämeenahon tulevaisuuden yllä on isoja kysymysmerkkejä, sillä hänen nykyinen Ässät-sopimuksensa päättyi tähän kevääseen. Lehtitietojen mukaan Hämeenaho on tehnyt toisen SM-liigaseuran Tapparan kanssa diilin tulevasta kaudesta.

Se, että pelaako Hämeenaho tulevalla kaudella kirvesrintojen riveissä, on kuitenkin vielä pahasti auki.

Mahdollista kun on se, että Hämeenahon NHL-oikeudet omistava New Jersey Devils tekee hänen kanssaan tulokassopimuksen, minkä jälkeen Hämeenaho siirtyy Pohjois-Amerikan kiekkojäille.

– Sieltä ollaan oltu yhteydessä ja olemme miettineet jatkoa, Hämeenaho myöntää Devilsiin liittyen.

Hämeenahon kohdalla tapetilla on nyt kaksi erilaista skenaariota. Hän joko jatkaa pelaamista Euroopassa, minkä myötä hänen osoitteensa on Tappara, tai hän tavoittelee NHL-paikkaa Devilsin organisaatiossa. Tällöin mahdollista on se, että Hämeenaho lähtee tahkoamaan AHL-sarjaa.

– Katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Minun mielestäni tässä on vain hyviä vaihtoehtoja. Joko sitä jatkaa Euroopassa tai menee Pohjois-Amerikkaan.

– Tuo kuvio on vielä auki, Hämeenaho huikkaa.

Se on kuitenkin varmaa, että Hämeenaho tekee perjantaina MM-debyyttinsä, kun Leijonat kohtaa alkusarjan ottelussa Itävallan. Iltapäivän taisto alkaa Suomen aikaan kello 17.20. Kamppailu on nähtävissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.