Nyt Saros on joukkueen ilmiselvä ykkösvalinta, ja hän on näyttänyt sen myös tilastoillaan.

Saros on aloittanut Predatorsin kauden 16 ottelusta 13 ja torjunut niissä seitsemän voittoa. Voittomäärä, päästettyjen maalien keskiarvo (2,16) ja torjuntaprosentti (92,8) ovat liigan huippuluokkaa paljon vastuuta saaneiden maalivahtien joukossa.

Saroksella on käynnissä ensimmäinen kausi tuoreesta neljän vuoden mittaisesta ja kaikkiaan 20 miljoonan dollarin arvoisesta jatkosopimuksesta. Suomalaisvahti sijoittui jo viime kaudella kuudenneksi äänestyksessä Vezina-palkinnosta. NHL-supertähtitason palkkapussi ja parhaan maalivahdin palkinto ovat tyrkyllä tulevaisuudessa, jos kiekko tarttuu tähän tahtiin.

– Nyt yritän ottaa kaiken irti suuresta vastuusta. Toistaiseksi on tuntunut hyvältä, HPK-kasvatti linjaa.

"Uskomatonta tekemistä"

Nashville avasi kauden hieman nihkeästi, sillä se voitti alun viidestä ottelusta vain yhden. Sen jälkeen voittoja on tullut kahdeksan 11 kamppailussa – niistä kuusi Saroksen torjumana.

Predatorsissa pelaavat Saroksen lisäksi suomalaisista hyökkääjät Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen . Granlund, joka on ollut joukkueen kolmanneksi tehokkain pistemies 16 ottelun saldollaan 3+13=16, avasi vireen kääntymistä MTV Urheilulle.

– Joukkueena olemme pelanneet hyvin, ja tietysti olemme saaneet ihan mielettömän hyvää maalivahtipeliä. Juuse on pitänyt meitä monessa pelissä pystyssä. Olemme saaneet ylivoimankin ihan hyvin toimimaan, 29-vuotias Granlund toteaa.

– Viime kauden loppu oli jo häneltä uskomatonta tekemistä. Hän on NHL:n parhaita veskareita, Granlund ylistää seuratoveriaan.

Granlund on siirtynyt tälla kaudella täysipainoisesti takaisin sentterin paikalle. Suomalainen pitää roolia hänelle "luonnollisena ja hyvänä".

Tässä on auttanut myös kemia ketjukaverien Luke Kuninin ja Matt Duchenen kanssa. Kunin on trion työmyyrä, ja Duchene on roihahtanut Granlundin rinnalla aiempien vuosien tehovireeseensä (16 ottelua, 9+7=16).