Mikael Granlund jakaa tiukan huomion NHL-suomalaisyllättäjästä Juuso Pärssisestä – SM-liigapohja näkyy taustalla

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Juuso Pärssinen on ollut iloinen suomalaisyllättäjä sen jälkeen, kun hän sai kutsun taalajäille. Pärssinen tuli ryminällä kehiin, paukuttaen heti kovaa jälkeä. Pärssinen on viilettänyt samassa ketjussa suomalaisen huippupelaajan Mikael Granlundin vierellä. Granlundin mukaan Pärssisessä näkyy se, miten hän on operoinut isossa roolissa kotimaan kentillä eli SM-liigassa. Lisää muun muassa tästä jutun yläreunan videolta.