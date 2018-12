Taksikuskien riidat kärjistyivät tappouhkauksiksi Rovaniemellä – ohjelmistoyritys hyppäsi mukaan pohjoisen kuumaan taksibisnekseen keskellä sesonkia ja pisti hinnat uusiksi

24games Oy on alunperin ohjelmistoyritys, joka on suunnitellut erilaisia kännykkäpelejä. Nyt taksilain uudistuksen myötä yritys päätti laajentaa toimintaansa taksipuolelle. Se on ajanut syksyn Oulussa – nyt Rovaniemen kuumaan sesonkiaikaan se päätti kokeilla Rovaniemen apajia.