Ravintola-ala on elänyt kriisistä toiseen, mutta näkyykö tunnelin päässä valoa? Keittiöammattilaiset kertovat, mikä voisi olla avain menestykseen.

Mikä on pitkäikäisen ravintolan salaisuus, ja millaista ruokaa suomalaisasiakkaat nyt himoitsevat?

Muun muassa näihin kysymyksiin saatiin vastaukset maanantaina Huomenta Suomessa, kun studioon saapui kaksi alan rautaista ammattilasta: keittiömestari ja ravintoloitsija Arto Rastas sekä keittiöpäällikkö Mikko Pakola.

Hinta edellä – mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Useammassa Suomen kaupungissa ravintoloita pyörittävä Arto Rastas on huomannut nykypäivän asiakkaan olevan entistäkin hinta-laatutietoisempi.

– Ennen se oli ehkä laatu-hintatietoinen, mutta nyt se on muuttunut hinta edellä -menemiseksi. Siihen pitäisi ravintola-alan ja yrittäjien yhä aktiivisemmin reagoida.

Rastaan mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hintoja pitäisi lähteä polkemaan. Asia tulisi vain huomioida ja lopettaa kriisien taakse piiloutuminen.

– Syytetään koronaa ja sotia siitä ja tästä. Ehkä me välillä voisimme ottaa peilin käteen ja kurkata, että mitä me voisimme tehdä ja kuinka joustavia voisimme olla tässä muuttuvassa markkinassa.

Suomalaisravintolat aliarvioivat itseään

Michelin-ravintola Olossa keittiöpäällikkönä työskentelevä Mikko Pakola on samoilla linjoilla. Viimeiset vuodet ravintola-alalla on menty kriisistä toiseen, ja moni odottaa jo tasaisempaa vaihetta.

– Sellaista ei välttämättä ole tulossa. Mutta jospa me pystyisimme uudistumaan ja miettimään sitä, että miten voisimme olla entistä asiakaslähtöisempiä.

Pakola toivoisi suomalaisravintoloilta ja -yrittäjiltä myös enemmän ammattiylpeyttä: olemme vähintäänkin yhtä hyviä kuin muutkin Pohjoismaat.

– Me ehkä Suomessa aina vähän taivumme siihen, että vitsi kun tanskalaisilla on tosi hyviä ravintoloita ja Ruotsissakin menee niin paljon paremmin.

– Sitten me aina unohdamme, kuinka hyviä ravintoloita meillä täällä on ihan kasapäin. Ja ennen kaikkea meillä on vähän edullisempaa kuin noissa muissa Pohjoismaissa. Siinä on yksi kilpailuvaltti.

Mikä on ravintolan menestymisen salaisuus, ja mikä taas voi ajaa hyvänkin paikan konkurssiin? Katso videolta keittiöammattilaisten haastattelu.