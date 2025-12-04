Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta kertoo aloittavansa alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten tilien poistamisen osalta alustoiltaan Australiassa.

Australiassa astuu ensi viikolla voimaan laki, joka kieltää valtaosan sosiaalisen median palveluista alle 16-vuotiailta.

Lain uskotaan vaikuttavan satoihintuhansiin australialaisiin lapsiin ja nuoriin, jotka käyttävät sosiaalista mediaa. Esimerkiksi Instagramissa australialaisia 13–15-vuotiaita käyttäjiä on yli 300 000.

Lue myös: Somekielto jakaa mielipiteitä eduskunnan sisällä

Myös Youtuben ja Tiktokin on joulukuun 10. päivän jälkeen estettävä kaikkien alle 16-vuotiaiden pääsy palveluihinsa tai niitä uhkaavat suuret sakot. Osa palveluista, kuten Metan viestipalvelu Whatsapp, jää toistaiseksi lapsille sallituiksi.

Lasten ja nuorten uskotaan yrittävän kiertää epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa lakia. Myös digitaalista sananvapautta vaaliva järjestö on kertonut haastavansa oikeuteen parlamentin päätöksen.