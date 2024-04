Takatalvi voi koitua lintujen kohtaloksi – näin ihminen voi auttaa pahimman yli

Anna muuttolinnuille ruokailurauha BirdLifen mukaan lintuharrastajat ovat havainneet tänä keväänä ihmisten ajavan lintuparvia lentoon. Viime viikkoina erityisesti pelloilla ruokailevien hanhien parvia on ajettu tarkoituksella lentoon jopa lentokoneen ja parvea kohti juoksemaan usutettujen koirien avulla. BirdLife muistuttaa lintujen tahallisen häirinnän olevan kiellettyä ja haittaavan lintujen valmistautumista pesintään. –Turha lentäminen lisää lintujen energiankulutusta, minkä vuoksi ne joutuvat ruokailemaan enemmän ja pysyvät alueella kauemmin, BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi toteaa tiedotteessa. BirdLife muistuttaa, että lintujen on annettava ruokailla rauhassa. Myös varomaton lintujen valokuvaaja tai droonin lennättäjä voi aiheuttaa parvessa paniikin. Ilmaston lämpenemisen vuoksi Suomi on nykyään paljon aikaisempaa tärkeämpi levähdyskohde esimerkiksi kurjen, joutsenien ja monien hanhilajien kevätmuutolla. Tällä hetkellä eteläisen Suomen pelloilla ruokailee kymmeniä tuhansia tundra- ja metsähanhia. Tärkeimmille paikoille hanhia on kertynyt tuhansittain. Valtio korvaa viljelijöille rauhoitettujen lintujen aiheuttamia satovahinkoja. Lisäksi viljelijät voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta poikkeuslupaa lintujen karkottamiseksi vaurioille alttiilta peltolohkoilta.