Lintujen kevätmuutto tuo uusia lajeja Suomeen jo pääsiäisenä – joutsenten muutto on aikaistunut kuukaudella

Siuntionjoen suulla on ruuhkaa. Sulapaikkaan on laskeutunut satoja muuttolintuja. Asiantuntija tunnistaa lajit hetkessä.

Lintujen kevätmuutto aikaistuu

– Ensimmäisten saapujien kohdalla aikataulu on muuttunut aika lailla. Ensimmäiset muuttajat saapuvat huomattavasti aikaisemmin kuin 30-40 vuotta sitten. Esimerkiksi laulujoutsenten muutto on aikaistunut noin kuukaudella.

Muutto tyssäsi maaliskuun kylmyyteen

Pohjoisessa vasta muutamia lajeja

– Ehkä Merenkurkusta Etelä-Karjalaan on semmoinen linja, että joitakin muuttolintuja on tullut joka paikkaan, mutta kun mennään pohjoiseen Suomeen, siellä on pulmusia ehkä saapunut ja laulujoutsen on aikainen muuttaja. Niitä on koko maassa, tietää Södersved.