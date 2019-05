Kuvat: Nurmeksessa yleisöryntäys! Vilskettä ja vipinää riitti, kun sadat takatalven yllättämät siivekkäät ruokailivat Maijan pihalla

– Herättyäni katsoin ikkunasta pihalle. Pihamaa oli täynnä lintuja. Maa oli valkoinen, joten hyvin sieltä erottuivat. Olen ruokkinut lintuja siinä vuosikymmeniä, joten varmaan se on linnuillekin tuttu paikka, Savolainen sanoo.

Savolainen on harrastanut lintujen tarkkailemista jo vuosikymmeniä. Hän sanoo, ettei muista nähneensä näin isoa parvea aiemmin.

– Varmaan ensimmäisen kerran näin, että näin paljon lintuja on samassa paikassa. Ainahan noita järripeippoja täällä näkyy jonnin verran.

Järripeippo viihtyy suurissa parvissa, jopa miljoonan linnun parvia nähty

– Juuri silloin, kun tulee tällaiset takatalviset olosuhteet, niin se kerää hyvinkin isoiksi parviksi näitä muuttajia, jotka eivät ole ehtineet vielä pesimäpaikoille saakka. Järripeippo on juuri yksi tyypillinen tällainen laji. Talvehtimisalueilla isoin parvi voi olla jopa miljoona lintua.

– Usein niitä nähdään syksyisin ja puhutaan 10000-20000 linnun parvista eli ihan merkittävästä koosta. Tietysti aina, kun puhutaan todella isoista parvista, on kyse arviosta. Kukaan ei varmuudella tiedä, paljonko niitä lintuja parvessa on, koska ne ovat vaikeita laskea.

– Täällä sataa taivaan täydeltä lunta. Nyt on varmaan jo kaksikymmentä senttiä. Paljasta maata täällä ei ole, Savolainen sanoo.

– Siellä ovat olleet koko päivän. Viskoin puoli säkillistä jyviä pihamaalle päivällä ja se on tainnut mennä. Kävin ostamassa uuden säkillisen kaupasta, ja eiköhän sekin ole jo pian mennyt, Savolainen nauraa.

Järripeippo on karaistunut laji, joka viettää kesänsä pääosin Lapissa

– Eteläisessä ja keskisessä Suomessa meillä on peippoa ja jossakin vaiheessa valtalaji muuttuu sen pohjoiseksi serkuksi eli järripeipoksi, Lehtiniemi kertoo.

– Se on karaistunut laji. Niitä talvehtiikin Suomessa jonkun verran. Ei takatalvesta varsinaisesti ole haittaa, jos ruokaa vaan on riittävästi. Kunhan on riittävän hyvässä kunnossa siinä vaiheessa, kun pesäpaikoille menee, niin ei siinä pitäisi olla mitään suurta ongelmaa, Lehtiniemi arvioi.