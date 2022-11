Tähtivahti ei suostunut valmentajansa pyyntöön, kiukuttelulla raju lopputulos – "Otin riskin"

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

The Athleticin tietojen mukaan Interiä seurajoukkuetasolla edustava Onana ajautui lauantaina erimielisyyksiin päävalmentaja Rigobert Songin kanssa. The Athletic kertoo Songin vaatineen Onanaa muuttamaan pelityyliään riskittömämpään suuntaan, mihin Onana ei kuitenkaan suostunut.

– Hän on todella tärkeä pelaaja, mutta minun tehtäväni on laittaa joukkue yksilön edelle. Hän on yksi parhaista Euroopassa pelaavista maalivahdeista. Tämä ei johdu hänen peliesityksistään, vaan minun on suojeltava joukkuetta, Song selventää Reutersin mukaan.