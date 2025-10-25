Viranomaisten mukaan avaruusromu on todennäköisesti peräisin kiinalaisesta raketista.

Viranomaiset tutkivat metallista ja hiilikuidusta koostuvaa kappaletta sen jälkeen, kun kaivosmiehet löysivät savuavan avaruusromukasan lähellä Newmania Länsi-Australiassa lauantaina. Asiasta uutisoi Guardian.

– Vaikuttaa siltä, että kyseessä on Jielong-raketin neljäs vaihe, sanoo Flindersin yliopiston apulaisprofessori, avaruusarkeologi Alice Gorman.

Gormanin mukaan yksi Jielong-raketti laukaistiin syyskuun lopussa.

– Jos kyseessä on 25. päivän laukaisu, se tarkoittaa, että kappale on kiertänyt Maata jonkin aikaa ja sitten ilmestynyt yllättäen tänne.

Poliisin tiedottajan mukaan taivaalta pudonnut kappale on valmistettu hiilikuidusta.

– Se saattaa olla komposiittimateriaalilla päällystetty paineastia tai rakettisäiliö, mikä vastaa ilmailu- ja avaruusteknologian komponentteja.

Avaruusromun selvittämiseen osallistuvat poliisi, Australian avaruusvirasto, Länsi-Australian pelastus- ja paloviranomaiset sekä kaivosyhtiö.

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) pääjohtaja, tohtori Josef Aschbacher, vieraili hiljattain Australiassa kansainvälisen astronauttisen kongressin yhteydessä. Hän kertoi, että avaruusromu on kasvava ongelma sekä kiertoradalla että sen palaamisessa maahan, kun raketteja laukaistaan yhä enemmän.