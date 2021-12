Miljardeja maksanut avaruusteknologian ihme laukaistaan viimein tutkimaan maailmankaikkeutta – James Webb -teleskoopin toivotaan tuovan lisätietoa universumin alkuhetkistä

Maailmankaikkeuden tutkimus ottaa tänään askeleen eteenpäin, kun James Webb -avaruusteleskooppi laukaistaan vuosien valmistelun jälkeen avaruuteen. Teleskooppi on hurjan kallis, mutta myös teknologisesti edistyksellinen. Sen odotetaan tuovan tutkijoille paljon sellaista tietoa, mitä ei aikaisemmilla teleskoopeilla ollut mahdollista saada.

Laukaisun alla James Webbissä on kiinnittänyt huomiota sen kallis hinta: noin 8,5 miljardia euroa, eli suurin piirtein saman verran kuin Suomi maksaa Lockheed Martinille uusista F-35-hävittäjistä. Kyseessä on kaikkien aikojen kallein avaruustiedesatelliitti, kertoo Aalto-yliopiston avaruustekniikan apulaisprofessori professi Jaan Praks.

Hankkeesta päävastuussa ollut Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on maksanut valtaosan kustannuksista, Euroopan avaruusjärjestön Esan osuus on ollut noin 700 miljoonaa euroa.

Suomessa valmistettuja osia uudessa teleskoopissa ei ole, mutta Esan jäsenyyden ansiosta myös suomalaistutkijoilla on mahdollisuus hyödyntää James Webbin keräämää dataa.

James Webb on observatoriotyyppinen teleskooppi, eli sen käyttöä ei ole täysin määritetty etukäteen, vaan tutkijat voivat anoa käyttöaikaa itselleen.

Projekti venynyt vuosilla

Vuonna 1990 avaruuteen laukaistu Hubble on ollut tähän mennessä merkittävin avaruusteleskooppi, ja Nasan entisen johtajan mukaan nimetty James Webb on ensisijaisesti sen seuraaja. Seuraavan sukupolven avaruusteleskoopin suunnittelu alkoi jo 1990-luvulla, jolloin peilivirhe häiritsi Hubblen toimintaa.

– Hyvin pian kävi selväksi, että tämä on paljon isompi projekti. Sekä poliittisten mutta varsinkin teknologisten haasteiden vuoksi projektissa on mennyt pitkään, kertoo Praks.

– Myös laitteen testaus on vienyt paljon aikaa. Satelliitti oli valmiina käytännössä jo 2016, mutta testaaminen ja kuljettaminen testistä vei hyvin paljon enemmän kuin alun perin suunniteltiin.

Lykkäyksiä on tapahtunut myös aivan kalkkiviivoilla, mutta enää on ollut kyse laukaisun siirtämisestä eteenpäin päivällä tai kahdella.

Teleskooppi matkaa kauas Maasta

Sieltä on paljon tehokkaampi tarkkailla kylmää avaruutta, kun Maapallo on enää pieni ympyrä näkökentässä. Peiliä suojaa lisäksi viisikerroksinen, ohuesta kaptonista tehty aurinkosuoja, jonka on tarkoitus blokata auringon valo.