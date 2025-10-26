Auringon purkausten synnyttämät geomagneettiset myrskyt voivat aiheuttaa vakavaa tuhoa nykyteknologian varassa eläville ihmisille.
Geomagneettisten myrskyjen tiedetään aiheuttaneen aikojen saatossa muun muassa laajoja sähkökatkoja. Nykyään vastaava avaruusmyrsky olisi seurauksiltaan huomattavasti tuhoisampi, sillä myrsky saattaisi pimentää elintärkeät satelliitit ja viestintäyhteydet.
Kuuluisin esimerkki geomagneettisesta supermyrskystä on vuonna 1859 tapahtunut Carringtonin tapaus. Myrsky iski tuolloiseen lennätinverkkoon ja aiheutti vahinkoja, kipinöintiä ja jopa paperin syttymistä tuleen. Myrsky iskeytyi maan magneettikenttään synnyttäen revontulia Kuuban leveyspiireillä asti.
Tutkijat haluavat välttää pahimman skenaarion
Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tutkijat ovat tehneet viikkojen ajan testejä Saksan Darmstadtissa, jotta tuhoisaan aurinkomyrskyyn kyettäisiin tarpeen vaatiessa vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti.
Popular Science -julkaisun artikkelissa todetaan, että tämän päivän digitaalisena aikana voimakas aurinkomyrsky häiritsisi väistämättä maailmanlaajuisia järjestelmiä.