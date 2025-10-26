Juuri nyt Avaa

Kuuluisin esimerkki geomagneettisesta supermyrskystä on vuonna 1859 tapahtunut Carringtonin tapaus. Myrsky iski tuolloiseen lennätinverkkoon ja aiheutti vahinkoja, kipinöintiä ja jopa paperin syttymistä tuleen. Myrsky iskeytyi maan magneettikenttään synnyttäen revontulia Kuuban leveyspiireillä asti.

Geomagneettisten myrskyjen tiedetään aiheuttaneen aikojen saatossa muun muassa laajoja sähkökatkoja. Nykyään vastaava avaruusmyrsky olisi seurauksiltaan huomattavasti tuhoisampi, sillä myrsky saattaisi pimentää elintärkeät satelliitit ja viestintäyhteydet.

Carringtonin tapauksen kaltainen myrsky voisi käytännössä lamauttaa elektroniikasta, GPS-järjestelmistä ja tietoliikenteestä riippuvaisen yhteiskunnan polvilleen.

Tutkijat työskentelevät varmistaakseen, että ihmiskunnalla olisi mahdollisimman paljon aikaa välttää pahimman mahdollisen skenaarion syntyminen vaarallisen avaruusmyrskyn iskiessä.

Esimerkiksi ESA on laukaisemassa avaruuteen miljoonia euroja maksaneen Sentinel-ID-satelliitin, jonka on takoitus kuvata jatkuvasti maan pintaa. Satelliitin operaation varajohtaja Tomas Ormston kertoo, että uuden Carringtonin tapauksen kaltaisen tilanteen sattuessa ei satelliitin suojaamiseksi ole hyviä vaihtoehtoja. Tavoitteena olisi tällöin vain rajoittaa mahdollisimman hyvin satelliitille koituvia vaurioita.

Uusi Carringtonin tapaus ei olisi leikin asia nykyteknologian varassa eläville yhteiskunnille.Reuters

Supermyrskyn kolme tuhoaaltoa

10–20 minuutin päästä Maahan iskisi lähes valonnopeudella kulkevia korkeaenergisiä hiukkasia. Tässä vaiheessa esimerkiksi Sentinel-1D -satelliitin elektroniikka alkaisi käristyä ja tuhoutua kenties pysyvästi.