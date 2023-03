Tutkijat löytäneet ”kosmisen tykinkuulan”: 730 valovuoden päässä on valtava pallo, joka on lyijyäkin tiheämpi

Eksoplaneetta TOI-4603b kiertää tähteä, joka sijaitsee 730 valovuoden päässä maapallosta. Kyseinen planeetta on Jupiterin kokoinen, mutta massaltaan se on lähes 13-kertainen.

Maapallon tiheyteen verrattuna TOI-4603b on kolme kertaa tiheämpi ja se on samalla lyijyäkin tiheämpää. TOI-4603b kiertää erittäin lähellä emotähteään ja sen kiertoaika on vain 7,25 päivää.