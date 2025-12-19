Tähtienvälisestä avaruudesta aurinkokuntaamme saapunut komeetta 3I/ATLAS on yllättänyt tutkijat.
Komeetta kirkastui odottamattoman nopealla tahdilla sen ollessa lähimmillään Aurinkoa.
Komeettaa tutkiville asiantuntijoille tilanne tuli yllätyksenä.
Avaruussivusto Space.com kirjoittaa, että tutkijat olivat kyllä osanneet odottaa komeetan kirkastuvan sen lähestyessä Aurinkoa. Kirkastuminen johtui siitä, että Auringon säteily muuttaa komeetan jäätä suoraan kaasuksi. Komeetasta purkautuva kaasu hohti komeetan ympärillä. Kaasupöly heijasti samalla valoa, jolloin komeetta näkyi kirkkaampana.
3I/ATLAS kirkastui kuitenkin paljon oletettua nopeammin. Kirkastuminen havaittiin satelliittien avulla, sillä Maasta katsottuna komeetta oli tuolloin Auringon piilossa.
Komeetan nopea kirkastuminen saattoi johtua sen kovasta nopeudesta, jolla komeetta oli lähestynyt Aurinkoa. Se saattoi myös kieliä esimerkiksi komeetan totutusta poikkeavasta rakenteesta.
Tällä hetkellä 3I/ATLAS liikkuu lähimmillään Maasta, noin 273 miljoonan kilometrin etäisyydellä.
3I/ATLAS on kolmas havaittu kappale, jonka on havaittu saapuneen aurinkokuntaamme tähtienvälisestä avaruudesta. Ensimmäinen havaittu tähtienvälinen kappale oli kuuluisaksi tullut Oumuamua, jonka erityispiirteenä oli sen pitkulainen muoto. Oumuamua havaittiin vuonna 2017. Ensimmäinen havaittu tähtienvälinen komeetta oli puolestaan 2I/Borisov, joka havaittiin vuonna 2019.
Tähtienvälisten kappaleiden tutkiminen antaa tutkijoille vihjeitä muiden tähtien ympärillä vallitsevista kemiallisista olosuhteista.