Perjantaina ja lauantaina on luvassa lumisateita maan etelä- ja keskiosaan. Yhteensä lunta voi kertyä reilut 10 senttimetriä.
Lumisateita on tällä hetkellä liikkeellä maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Forecan meteorologi Joanna Rinne. Suurimmat sateet osuvat etelärannikolle ja maan lounaisosaan.
– Yhteinen sademäärä perjantain ja lauantain osalta on reilut 10 senttimetriä lunta, enimmäkseen liikutaan 10–13 senttimetrissä. Lumisateet jäävät heikommiksi kuin aiemmissa ennusteissa on ollut, Rinne kertoo.
Runsaimmat kuurot pysyvät Suomenlahden yllä, eivätkä Rinteen mukaan yllä rannikolle asti.
Perjantaina ja lauantaina lounaaseen ja etelärannikolle on luvassa myös tuulta. Rinne ohjeistaa varautumaan ajokelin heikkenemiseen.
– Lumi liukuu teillä helposti ja tuuli on puuskaista, hän tarkentaa.
Muualla maassa pilvisyys on vaihtelevaa ja laajoilla alueilla on selkeää säätä. Lumisateita tulee hyvin paikallisesti.
Lapissa tuuli on suhteellisen heikkoa ja näin pakkanen pääsee kiristymään. Viime yönä puolen yön aikaan mitattiin toistaiseksi tämän talven osalta kylmin lämpötila -39,9 astetta Kilpisjärvellä.