Meri piti epäoikeudenmukaisena, että syyttömiksi todetut olisivat voineet joutua maksamaan oikeusavustajapalkkioita itse.

Oikeusministeriö ei aio edistää lakihanketta, jolla olisi leikattu oikeudessa syyttömiksi todettujen valtiolta saamia korvauksia heidän oikeudenkäyntikuluistaan. Asian vahvistaa STT:lle oikeusministeri Leena Meri (ps.). Hän sanoi, ettei itse voinut edistää asiaa.

– Kyllä se tuntuu hyvin epäoikeudenmukaiselta, että jos todetaan syyttömäksi, voisi olla tilanteita, joissa joutuu itse maksamaan oikeusavustajapalkkioita, hän sanoo.

Nykyisin valtio velvoitetaan korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos syyte hylätään. Korvaus voi olla huomattava, keskimäärin 219 euroa tunnilta, koska sille ei ole asetettu enimmäismäärää.

Oikeusministeriön alustavan ehdotuksen mukaan valtion varoista maksettava korvaus olisi rajattu 120 euroon tunnilta. Lisäksi yli 80 tunnin työ korvattaisiin vain erityisestä syystä. Ehdotuksen arvioitiin vähentävän menoja reilut kaksi miljoonaa euroa vuosittain.

Hanketta kritisoitu julkisuudessa

Suunnitelma sai sidosryhmätapaamisessa viime viikolla hyvin paljon negatiivista palautetta. Hanketta on kritisoitu myös julkisuudessa.

– Myös kansalaisilta tuli huolestuneita yhteydenottoja, ministeri kertoo.