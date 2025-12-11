Mies törmäsi poikaan autolla niin, että poika lensi pyörän päältä maahan. Mies kiisti syytteen tapon yrityksestä ja sanoi luulleensa poikaa polkupyörävarkaaksi.

Syyttäjä vaatii vankeutta miehelle, joka syyttäjän mukaan yritti tappaa 14-vuotiaan pojan Jämsässä syyskuussa.

Poika oli pyöräilemässä kouluun, kun 36-vuotias syytetty ajoi autolla kevyen liikenteen väylälle ja pojan vierelle. Syyttäjän mukaan mies uhkasi poikaa ampumisella ja päälle ajamisella.

Poika lähti polkemaan pakoon, ja mies seurasi häntä.

– (Syytetty) on törmännyt auton etupuskurilla (uhrin) polkupyörään kaksi kertaa siten, että toisen törmäyskerran jälkeen (uhri) on lentänyt polkupyörän päältä maahan. (Uhri) on lähtenyt juoksemaan karkuun törmäyksen jälkeen, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan miehen tarkoituksena oli tappaa poika tai ainakin hänen täytyi pitää tämän kuolemaa tekonsa varsin todennäköisenä seurauksena. Syyttäjän mukaan teko jäi yritykseksi vain sattumanvaraisista syistä.

Miestä syytetään myös oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta samassa yhteydessä. Syyttäjän mukaan sivullinen mies puuttui päälleajotilanteeseen, jolloin syytetty alkoi uhoamaan tälle ja sanoi, että "alkavatko he tappelemaan".

– Lisäksi (syytetty) on sanonut (miehelle), että jos tästä jotain seuraa niin hän kaivaa (miehen) esiin ja selvittää kuka hän on ja missä hän asuu. (Syytetty) on myös sanonut, että hänelle riittää pelkät tulitikut viitaten siihen tilanteeseen, että hän tulisi (miehen) luo.

Toinen uhri pakeni tuuletusikkunasta

Miestä syytetään myöhemmin samana päivänä myös laittomasta uhkauksesta, jonka uhrina oli hänen läheisensä. Syyttäjän mukaan mies nosti uhria vastaan noin 40 senttimetriä pitkän veitsen ja uhkasi tätä henkeen tai terveyteen kohdistuvalla rikoksella.

– (Syytetty) on juossut (uhrin) perässä toisen henkilön kotiin, lyönyt ulko-oven karmiin veitsellä, juossut talon sisällä (uhrin) perässä veitsi kädessä siten, että (uhri) on paennut talosta ulos tuuletusikkunan kautta. (Syytetty) on lisäksi suusanallisesti uhannut tappaa (uhrin) tilanteen yhteydessä, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan uhri pääsi juoksemaan autoon ja lähti ajamaan pois, jolloin syytetty vielä heitti veitsen autoa kohti ja osui auton kylkeen.

Miestä syytetään myös huumausaineen käyttörikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä haitanteosta virkamiehelle. Syyttäjän mukaan mies oli käyttänyt amfetamiinia ja sitä löydettiin myös pieni määrä hänen kotoaan. Mies oli tapahtuma-aikaan ajokiellossa.