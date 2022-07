Syyrian al-Holin leirillä on yhä kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa lapsia – kotiuttaminen ei ole etenemässä lähiaikoina

Syyrian al-Holin leirillä on edelleen kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa on lapsia. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan heidän kotiuttamisensa ei ole edennyt tai etenemässä lähiaikoina.

– Vaikeaa on. Tehtävä on kesken, ja tällä hetkellä on mahdoton edetä Suomesta riippumattomista syistä, Tanner sanoo STT:lle.

KRP:n esiselvitys odottaa loppuja palaajia, muttei loputtomasti

Keskusrikospoliisi (KRP) on selvittänyt sitä, ovatko al-Holiin matkustaneet syyllistyneet terrorismirikoksiin. Kolmen ihmisen kohdalla esiselvitys on johtanut esitutkintaan epäillystä ihmiskaupasta. Kaksi esitutkintaa on edelleen vireillä, ja yksi on päätetty näytön puutteessa.