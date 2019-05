Yle: Mykkäsen mukaan Isis-leirin naiset pidätetään, jos he palaavat Suomeen – "Ovat syvästi radikalisoituneita"

"Lasten tilanne traaginen"

– Lapset eivät ole valinneet syntymäpaikkaansa eivätkä vanhempiaan. Lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta on katsottava, että heillä on oikeus apuun riippumatta vanhempiensa virheistä.

Mykkäsen mukaan leirin lasten joukossa on monenlaisia tapauksia.

– On myös 16–17-vuotiaita Isis-taistelijoita, jotka voivat väittää olevansa Suomen kansalaisia, mitä on lähdettävä tutkimaan. Myös sitä täytyy tutkia, ovatko he 15 vuotta täytettyään syyllistyneet rikosoikeudellisesti terroristiseen toimintaan, ministeri toteaa.