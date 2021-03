Al-Holin leirissä kymmeniä kiinni Isisin vastaisessa operaatiossa

Operaation arvioidaan kestävän ainakin puolitoista viikkoa. Sen tavoite on heikentää Isisin toimintaa al-Holissa ja turvata leirillä asuvien elämää. Lisäksi sen on tarkoitus antaa hyväntekeväisyysjärjestöille paremmat mahdollisuudet toimia leirillä turvallisesti.

Al-Hol on Syyrian koillisosassa sijaitseva leirikokonaisuus, jossa on yli 60 000 ihmistä, joista useimmat ovat naisia ja lapsia. Alue on kurdien hallussa. Syyrialaisten ja irakilaisten ohella siellä pidetään muun muassa eurooppalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.