Nyt puhuu virkamies, jonka päätöksestä al-Holin leirillä asuneet suomalaiset autettiin Suomeen – näin hän perustelee

– On harkittava, kumpi on suomalaisten kannalta parempi; Se, että lapset kotiutetaan pian vai se, että he palaavat viiden, kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua, ehkä aikuistuttuaan ja asuttuaan koko elämänsä konfliktialueella, Tanner avasi päätöksentekoa ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa.