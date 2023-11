Syötkö sinäkin ketsuppia kuntoillessasi? Erikoinen mainos kerää huomiota: "Ei millään voi olla todellinen"

Ketsupistaan tunnettu Heinz mainostaa nyt ranskalaislisukkeena yleensä käytettyä tuotetta treenin avuksi. Yhtiön mukaan ketsuppipussilla voisi tankata kesken juoksulenkin, kertoo The New York Times.

Yhtiö: "Juoksijat kaikkialla käyttävät..."

Mainoskampanjansa tueksi Heinz on kehitellyt logonsa mallisia juoksureittejä eri kaupunkeihin, kuten New Yorkiin, San Franciscoon ja Torontoon. Reittien varrelle yhtiö on merkinnyt ravintolat, josta voisi napata mukaansa ketsuppipusseja.

– Juoksijat kaikkialla käyttävät Heinzin ketsuppipaketteja juoksulenkillään, yhtiö totesi mainoksessaan.

Asiantuntijat eivät söisi ketsuppia treeneissä: "Olen todella skeptinen"

Idea ei vetoa asiantuntijoihin.

– Olen todella skeptinen, New Yorkin yliopiston urheilujoukkueenjoukkueen ravitsemusterapeutti Amy Stephens tunnustaa The New York Timesin haastattelussa.

Mainos ketsupista "treenituotteena". Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Tutkimuksia ketsupin vaikutuksista urheilusuorituksiin ei ole tehty. Stephensin mukaan pitkänmatkanjuoksussa on kyllä tärkeää tankata hiilihydraatteja joka tunti, jos juoksu kestää yli 90 minuuttia. Tavallisesti tankkaukseen käytetään esimerkiksi energiageelejä.

Ketsuppipaketissa on muutamia grammoja hiilihydraatteja, joten niitä pitäisi Stephensin mukaan imeskellä pitkällä juoksulenkillä jopa 15 kappaletta, jotta hyöty olisi ilmeinen. Suolaakin tuotteessa on hänen mukaansa liikaa. Lisäksi pussukoiden avaaminen vauhdissa tosin saattaa olla vaikeaa.

– Minusta on tarpeeksi hankalaa avata [urheilu]geelipussit. En voi kuvitella, että avaisin 15 ketsuppipussia, Stephens pohtii.

Muutaman ketsuppipussin syömistä hän ei pidä ongelmana. Hapan tuote tosin voi panna vatsan sekaisin, eikä Stephens testaisi ketsuppituotteiden sopivuutta ainakaan pitkällä juoksulenkillä.

"Jaaha, kuka trollasi Heinzin markkinointitiimiä..."

Heinz ei halunnut kommentoida kampanjaa The New York Timesille. Yhtiö tosin on tempaissut oudoilla tavoilla ennenkin. Aiemmin Heinz lanseerasi hämmentävät tee se itse -pakkaukset, joiden avulla yrityksen tuotteista sai tuunata jäätelöä.

Sosiaalisessa mediassa juoksumainos on kerännyt epäuskoisia kommentteja.

– Jaaha, kuka hitto Redditissä tai Twitterissä trollasi Heinzin markkinointitiimiä? Ilmianna itsesi, YouTubessa vaaditaan.

Toinen kommentoija pitää mainosta niin naurettavana, että uskoo sen olevan pelkkä "syötti", kenties keskustelun tai someäläkän herättämiseen.

– Tai hyvin väsynyt markkinointitiimi yrittää hallusinoida trendin todellisuudeksi, hän jatkaa.

TikTokissa mainos herätti samansuuntaisia ajatuksia.

– Ei kukaan toimi noin, ja tarkoitan todella "ei kukaan", kommenteissa ihmetellään.

– Ei tämä mainos millään voi olla todellinen. Tämän kaiken täytyy olla vain päässäni, toinen kommentoija ihmettelee.

Jos ideana olikin juoksemisen sijaan herättää keskustelua, ainakin se onnistui!

Katso myös: Voiko kaupan halvin ketsuppi päihittää klassikko-Heinzin tai kalliin luksuskastikkeen? Testasimme!