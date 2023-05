Sylvi-Helena odotti tietoa syntymättömän lapsensa kohtalosta kahdeksan päivää, koska tieto ei kulkenut eikä resursseja jatkotutkimuksiin ollut

Vihantilainen Sylvi-Helena Kaarela, 30, on kokenut käytännössä, mitä julkisen terveydenhuollon ylikuormitus ja henkilöstöpula saavat aikaan.

Kutsua jatkotarkastukseen ei koskaan tullut

– Soitin Raaheen ja sieltä kerrottiin, että heillä on vaikea resurssipula, jonka vuoksi lähetteeni on laitettu Ouluun.

Kun tarkastusaikaa ei alkanut kuulua Oulustakaan, päätti Kaarelan mies lopulta, etteivät he enää jäisi odottamaan.

Kuka saa hoitoa, kun tekijöitä ei riitä?

– Kun työtä on enemmän kuin tekijöitä, kiire on jatkuvaa. Tulee stressiä siitä, että tehtyäsi yhden tehtävän, toinen jää tekemättä. Moni potilas tarvitsee hoitoa yhtä aikaa, kenet hoidan ensin? Flinkman luettelee.

Flinkmanin mukaan on olemassa myös paljon tutkimusnäyttöä siitä, että kun henkilökuntaa on liian vähän, potilaskuolleisuuden ja hoitovirheiden riski kasvaa.

– Pohteen alueella vaikein tilanne on Oulun eteläisellä alueella ja Rannikolla erityisesti ympärivuorokautista hoitoa antavissa yksiköissä ja kotihoidossa, hän kertoo.

KATSO MYÖS VIDEO: Ratkaisisko ulkomaalainen työvoima hoitajapulan? Haastattelussa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja Husin hallintoylihoitaja Marja Renholm

"Tuntuu väärältä ja hirvittää"

– Tällaisissa tapauksissa näin pitkä odotusaika on mielestäni kohtuuton, mutta jos ei ole tekijöitä, niin sitten ei ole. Onneksi meillä oli mahdollisuus käydä yksityisellä, mutta he, joilla sitä mahdollisuutta ei ole, jäävät sitten kokonaan ilman hoitoa varmaan.

Kaarelan kohdalla selvisi vasta myöhemmin, että tilanteeseen liittyi useita informaatiokatkoksia heidän suuntaansa. Ammattilaiset ovat pahoitelleet heille sitä, että esikoista odottava perhe on joutunut elämään epätietoisuudessa.

Yksityisellä klinikalla käynti ei ollut taloudellisesti haasteetonta Kaareloillekaan, sillä Sylvi-Helena on määräaikaisella eläkkeellä ja ainoastaan hänen miehensä käy töissä.

Tehy on tarjonnut hoitajapulan yhdeksi ratkaisuksi rahaa.

– Maksettaisiin hoitajille sellaista palkkaa, että se vastaa työn vaativuutta. Lääkäripulaa on ratkottu rahalla, miksi samaa ei tehtäisi hoitajien suhteen? Hoitajia pitäisi kohdella niin, että he haluavat pysyä alalla. Jokaisesta hoitajasta kannattaisi pitää kiinni, Flinkman sanoo.

–Lisäksi hoitajien uramahdollisuuksista tulee huolehtia ja palkkauksen tulisi tukea tätä. Tarvitsemme myös kansainvälisen rekrytoinnin kautta lisää henkilökuntaa mutta Suomi kilpailee näistä tekijöistä muiden kehittyneiden maiden kanssa. Hoitajapula on laaja ilmiö.

Luotto tulevaan ja synnytykseen rapissut

– Varmasti monella suomalaisella on luottamus alkanut rapautumaan sote-palveluja kohtaan. Alamme olla tilanteessa, että kaikille ei voida riittäviä palveluita tuottaa.

– Kyllä se on oman pelon tuo, kun mulla on vielä se tilanne, että on suunniteltu sektiota. Mitä sitten käy, jos kaikki toimipisteet ovat tukossa, kun pitäisi päästä sektioon. Ei nämä kokemukset luo luottoa tulevaan.