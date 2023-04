THL: Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa toteutuu huonosti

Hyvinvointialueiden välillä suuria eroja

Jatkuvuudessa on suuria alueellisia eroja hyvinvointialueiden välillä. THL:n mukaan monilla alueilla, joilla lääkärikäyntien jatkuvuus toteutuu huonosti, hoitajakäyntien jatkuvuus toteutuu selvästi keskimääräistä paremmin – ja päinvastoin.

– Tulokset saattavat heijastella sitä, miten alueilla on pyritty sopeutumaan henkilöstövajeeseen. Monilla alueilla, joilla lääkäreistä on suuri pula ja vaihtuvuus suurta, on jatkuvuutta tavoiteltu varmistamalla pysyvämpi hoitosuhde hoitajaan kuin lääkäriin, sanoo THL:n erityisasiantuntija Tuuli Suomela tiedotteessa.