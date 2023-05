Lääkäriin pääsy hidastui tänä keväänä – syitä esimerkiksi sote-uudistus ja tiimimalli

Hoitojonojen piteneminen johtuu THL kehittämispäällikkö Kaisa Möllärin mukaan useista eri syistä. Taustalla on esimerkiksi vuoden alussa tehty sote-uudistus.

Kaikki eivät mene enää suoraan lääkäriin

Yksi merkittävä syy lääkäriin pääsemisen hidastumisessa on Möllärin mukaan myös terveydenhuollon toimintatavan muutos.

– On menty vuodesta 2021 lähtien kohti tiimimallia, jossa hoitaja ottaa asiakkaan ensin vastaan joko digitaalisesti tai puhelimitse. Kaikki eivät mene enää suoraan lääkäriin.

Huonoin tilanne Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella

Avosairaanhoidon kiireettömien lääkärikäyntien odotusajoissa on eroja eri aluehallintovirastojen (avi) alueiden välillä.

– Väestöllä on erilaisia tarpeita, ja toisilla alueilla on käyttäjiä enemmän, Mölläri sanoo.

Pohjois-Suomen avin tilanne on ollut Möllärin mukaan THL:n tiedossa. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, miksi juuri tämän alueen tilanne on muita huonompi.

Pitkät jonot kiireettömään hammaslääkäriin

Noin viisi prosenttia joutui kuitenkin odottamaan yli puoli vuotta kiireettömään hammaslääkäriin pääsemistä. Hammashuollossa on ollut Möllärin mukaan jo aikaisemmin pitkiä jonoja. Vaikka hoitovelkaa on korjattu, tilanteessa on yhä hoitamista.