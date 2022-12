Eevi Teittinen järkyttyi päivystysjonoista – jonotti tunteja keuhkokuumeessa pienen lapsensa kanssa: "Koska tälle oikeasti tehdään jotain?"

Sosiaalisen median vaikuttajana ja personal trainerina tunnettu Eevi Teittinen joutui hiljattain kokemaan omissa nahoissaan päivystyksen onglemat. Hän kertoo MTV Uutisille olleensa hänen ja puolisonsa, vapaaottelija Teemu Packalén in Ellen-tyttären kanssa kahdestaan kotona, kun tytölle alkoi yllättäen nousta kuume.

– Ellenin yleisvointi huononi niin paljon, että lähdimme Tyksin lasten päivystykseen. Sinne pääsimmekin, eikä siellä itse asiassa edes ollut mitään ihan järkyttävää ruuhkaa. Lasten puoli toimi yllättävän hyvin, ja he sanoivatkin siellä, että tänään on tosi poikkeuspäivä, hän kertaa.

– Siinä vaiheessa sanoin, että ymmärräthän sinä, ettemme me selviä siitä. Lapseni on kipeä ja minä olen kipeä. Että emme me voi mennä sinne, hän jatkaa.