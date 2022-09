Yllättävä tutkimustulos eteisvärinästä – haastaa perinteisen käsityksen riskeistä

Lääketieteellisessä JAMA Cardiology -lehdessä ilmestyneen tutkimuksen mukaan naisilla on 50 prosenttia suurempi riski sairastua eteisvärinään kuin miehillä, kun laskuissa huomioidaan ihmisen pituus ja paino.

Yhdysvaltalaistutkijoiden havainnot ovat vastoin perinteistä näkemystä, sillä miehillä on pitkään ajateltu olevan suurempi riski eteisvärinän kehittymiselle. Tutkimuksen perusteella kysymys, miksi naissukupuoli suojaa eteisvärinältä, tulisi kääntää päälaelleen ja pohtia, miksi naissukupuoli lisää eteisvärinän riskiä.

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, jota sairastaa keskimäärin 2–4 prosenttia aikuisista – yli 75-vuotiaista jo yli 10 prosenttia. Miehillä on samanikäisiin naisiin nähden lähes kaksinkertainen riski sairastua eteisvärinään, kertoo Käypä hoito -sivusto .

On esitetty, että mitä pidempi ihminen on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän sairastuu. Tällä on selitetty naissukupuolen eteisvärinältä suojaavaa vaikutusta, tutkija ja sydäntautilääkäri Christine Albert selittää tiedotteessa.