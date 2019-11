Suvin perustama yritys auttaa verkossa tapahtuvien seksuaalirikosten uhreja – Ruotsin hovi kiinnostui keksinnöstä: ”Paikalle tuli myös Victoria puolisoineen”

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tapetilla



Kyseinen aihe on erittäin ajankohtainen, ja siitä on keskusteltu laajemminkin. Uski oli puhumassa aiheesta, sillä hän vetää suomalaisyritystä, joka pyrkii tarjoamaan verkossa "ensiapua" kyseisen kaltaisten rikosten uhreiksi joutuneille.

– Se, mitä olemme tähän mennessä työssämme oppineet, on se, että oli kyseessä aikuinen tai lapsi, hän ei välttämättä tunnista sitä, että hän on rikoksen uhri. Useasti ihmisellä on vain sellainen tunne, että minulle on tapahtunut jotain tosi omituista tai pahaa, mutta ei mitään niin vakavaa kuitenkaan.