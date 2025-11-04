Vihreä valo oli sokaista lentäjät.
Puolan viranomaiset joutuivat puuttumaan viime perjantaina tapaukseen, jossa lentokoneeseen kohdistui laser-häirintää Etelä-Puolan Nowy Targin kaupungissa lähellä paikallista lentokenttää, kertoo puolalaismedia TVP World.
Poliisien mukaan eräästä kaupungin kerrostaloasunnosta kohdistui voimakas kirkas vihreä valo suoraan lentokoneen ohjaamoon. Valo aiheutti viranomaisten mukaan aidon vaaratilanteen ja "olisi voinut sokaista lentäjät". Lentokenttä kuvaili tilannetta vakavaksi uhkaksi turvallisuudelle.
Lopulta paljastui, että laser-valoilla osoitellut häiritsijä oli 9-vuotias poika. Poliisin kerrotaan takavarikoineen pojan valon. Tapauksesta on aloitettu oikeudellinen prosessi.
Viranomaiset muistuttivat tapaukseen liittyen, että "laser ei ole lelu ja se voi viedä jonkun hengen".