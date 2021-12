Ota enemmän irti tutuista seksiasennoista: Kokeile tutkitusti toimivaa tekniikkaa sekä kuumaa "kookoskikkaa"

1. Lähetyssaarnaajaan nautinnollinen lisä – toimii tutkitusti

Lähetyssaarnaaja eli seksiasento, jossa mies on naisen päällä, on monelle se tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Lähetyssaarnaajaa saa muokattua paremmaksi monilla eri keinoilla, mutta naiselle asennon tekee erityisen nautinnolliseksi niin kutsuttu CAT-tekniikka. Tekniikan on tutkitusti todettu parantavan naisen mahdollisuuksia orgasmiin.