Suuri koronavirustutkimus julki Kiinassa: Yli 72 000 potilaan tiedot analysoitiin – osalle potilaista tauti huomattavasti vaarallisempi

Tuore kiinalaisviranomaisten tutkimus taudista on suurin tähän asti julkaistu koronavirustutkimus. Tutkimus tarkasteli kaikkiaan 72 314 koronavirustapausta Kiinassa. Aineistoon kuului varmistettuja, epäiltyjä ja oireettomia koronavirustapauksia. Näistä 44 672 oli varmistettuja koronavirustapauksia.

Tauti on vaarallinen iäkkäille

Tutkimusaineiston perusteella tehtiin johtopäätöksiä taudin vaarallisuudesta. Tutkimuksen perusteella 80,9 prosenttia tartunnoista on lieväksi luokiteltuja. 13,8% luokiteltiin vakaviksi ja 4,7% kriittisiksi.

Tutkimustiedon perusteella koronavirus on kaikkein vaarallisin vanhemmalle väestölle. Kuolleisuus oli kaikkein korkein, 14,8 prosenttia, 80-vuotiailla ja vanhemmilla.

Alle 39-vuotiaiden ryhmästä kuolleisuus oli 0,2 prosenttia. Siitä vanhemmilla ikäryhmillä kuolleisuus kasvoi vaiheittain: 40-vuotiaiden ryhmässä osuus on 0,4%, 50-vuotiaissa 1,3%, 60-vuotiaiden ryhmässä 3,6% ja 70-vuotiaiden ikäryhmässä 8%.

Sydän- ja verisuonitaudit heikentävät

Tutkimuksessa avattiin myös sairastuneen terveydenhoitohenkilökunnan määrää: kaikkiaan 3019 hoitohenkilökunnan jäsentä sairastui itse tautiin. Heistä seitsemän on kuollut sairauteen.

Rajut toimet auttavat

Tämän uskotaan selittyvän viruksen leviämisen estämiseksi tehdyillä toimilla. Kiinassa kokonaisia kaupunkeja on eristetty ja kansalaisia on pyritty informoimaan käsihygieniasta, hengityssuojien käytöstä ja hoitoon hakeutumisesta.

Kiinassa nyt 72 438 henkilöä on saanut koronavirustartunnan ja tauti on vaatinut 1 868 ihmisen hengen. Kuolleiden joukossa on myös Wuhanin sairaalan johtaja Liu Zhiming.