Karu tilasto: jopa 10 prosenttia koko maailman väestöstä on karanteenissa koronaviruksen vuoksi – näissä paikoissa ihmisiä on suljettu eristyksiin

Kiinassa Hubein maakunnassa useita suuria kaupunkeja on suljettu kokonaan. Lisäksi muualla maailmassa on toteutettu pienempiä karanteeneja, kuten Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Miksi karanteenissa ollaan noin pari viikkoa?

Koronaviruksen itämisajan on arvioitu olevan noin seitsemän päivää, mutta jossain tapauksissa se on ollut pidempi. HUS:in infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan tartunta oli todettu myös 24 päivän itämisajan jälkeen.

Koronavirus on lisännyt kiinalaista valvontaa



Koronavirus on vaikeuttanut monien ihmisten elämää ympäri maailmaa. Lentoja on peruttu ja karanteenissa olevat ihmiset eivät välttämättä pääse palaamaan esimerkiksi töihin. Suurin vaikutus on kuitenkin Manner-Kiinassa, jossa noin 760 miljoonan ihmisen liikkumista on rajoitettu. Tämä tarkoittaa noin puolta koko maan kansalaisista.