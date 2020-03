Suomalaisella koululaislapsella todettiin koronavirus, onko syytä huoleen? Maailmalla tartunta on lapsilla harvinainen – "jotain tapahtuu, kun ihminen täyttää 50"

Koronavirus on tähän mennessä tarttunut liki 90 000 ihmiseen. Tartunnan saaneista liki 3000 on kuollut. Lapset ovat kuitenkin pääosin säästyneet vakavilta oireilta.

Tämä on sinällään erikoista, sillä yleensä lapset, vanhukset ja sairaat ihmiset lasketaan Terveyskirjaston mukaan esimerkiksi kausi-influenssan riskiryhmään.

Kiinan tautikeskuksen CDC:n koronavirusepidemiakatsauksen mukaan koronavirustartunnan saaneista vain kaksi prosenttia on lapsia ja nuoria.

– Vahva, koulutukseen perustuva arvaukseni on, että nuoret ihmiset kyllä saavat tartunnan, mutta heidän oireensa ovat suhteellisen vähäisiä, kommentoi koronavirustestin kehittäjä Malik Peiris Hongkongin yliopistosta The New York Timesille.