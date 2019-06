Suuret koirat purivat pienemmän kuoliaaksi Lahdessa, koira kävi pyöräilijän kimppuun Pohjois-Savossa: Vihaiset ja hyökkäilevät koirat jatkuvasti otsikoissa – nämä tekijät lisäävät koirien häiriökäyttäytymistä

Tapauksia on ollut lyhyen ajan sisään niin useita, että niitä on vaikea kutsua vain sattumiksi.

Rikosnimikkeitä useita

– Näitä tapauksia tutkitaan usein vartioimatta jättämisinä, järjestysrikkomuksina ja vammantuottamuksina. Niiden käsittelyyn meillä on tietenkin selkeä linja.

Koiriin kohdistuva väkivalta lisääntynyt

– Voisi silti ajatella, että koiriin kohdistuvan väkivallan ja koirien aggressiivisen käyttäytymisen välillä on yhtymäkohtia.

Yhtenä syynä on yksinkertaisesti sekin, että koirien määrä on Suomessa lisääntynyt merkittävästi. Tämä on myös lisännyt riskiä sitä kohtaan, etteivät kaikki koirat ole aina osaavissa käsissä.