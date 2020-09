Suuressa Katiska-huumejutussa viimeiset päivät käräjillä – loppulausunnot alkavat syyttäjien osuudella

Poliisin esitutkinnan mukaan rikoshyöty nousi yli kymmeneen miljoonaan euroon. Syytettyjä jutussa on kaikkiaan yli 50.

Oikeudenkäynti alkoi tammikuun lopulla, ja sen on määrä jatkua lokakuun alkuun. Käräjäoikeuden mukaan jutun laajuuden takia tuomion laatiminen tulee viemään aikaa.

Ranta-aho tunnusti yllättäen

Jutussa syytettyjen joukossa on Ranta-ahon entinen avopuoliso, fitnessurheilijanakin tunnettu Sofia Belorf. Belorfin syytteissä on kyse muun muassa lentokentällä hänen hallustaan löytyneestä matkalaukusta, joka sisälsi tuhansia euroja käteistä. Syyttäjän mukaan Belorf tiesi laukussa olleista rahoista sekä siitä, että ne olivat peräisin Ranta-ahon huumerikoksista. Belorf on kiistänyt syytteen.