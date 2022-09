Suunnitelmat akateemisesta urasta vaihtuivat aivan muuhun – Keijo valmistaa Joroisissa maailmanluokan kitaroita: "Vaatii nimeä, että saa tilauksia"

Rakennus on vuonna 1914 valmistunut Joroisten vanha rautatieasema, jonka entinen matkustajien odotustila toimii nykyisin Keijo Korelinin , 41, soitinrakennusverstaana.

Puutyöluokkaa muistuttavan verstaan keskellä on työpöytä, jonka päällä on erilaisia puutyökaluja. Perällä kirkkaan punaiseksi maalattu pönttöuuni. Kitaroista viitteitä antavat hyllyllä olevat kitaranrakennuskirjat ja pönttöuunin edessä oleva kitara.

Korelin on kansainvälisesti arvostettu soitinrakentaja, jonka rakentamat kitarat ovat tunnettuja muun muassa laajasta sävyjen kirjosta, äänenvoimakkuudesta ja hyvästä soitettavuudesta.

Savolaismallinen soutuvene

Korelin on soittanut muun muassa sähköbassoa, klassista kitaraa ja domraa, eli kolmikielistä venäläistä kansansoitinta Helsingin Balalaikkaorkesterissa.

Kaisaniemen Musiikki-Fazer

– Tietysti oli vähän haikea luopua niistä, mutta niin se vaan on, että pitää mennä eteenpäin, Korelin lisää.

– Akustinen kitara usein mielletään teräskieliseksi kitaraksi, kun taas klassisessa on nailonkielet. Lisäksi rakenne ja soittotekniikka ovat näissä erilaisia.

Soittotaitoa ja ajanhallintaa

– Ja sitten on tuo kulmahiomakone, tasohiomakone, pöytäsirkkeli, puruimuri.

– Sähkökitaroiden rakentajilla on sitten isompia yläjyrsinkoneita, millä he pystyvät mallintamaan, mutta tässä ei sellaisille ole tarvetta, Korelin jatkaa.

Monipuoliselle osaamiselle on tarvetta.

Sen lisäksi että puuntyöstöosaamisen pitää olla korkealla tasolla, on soittotaitoakin hyvä omata ainakin sen verran, että voi keskustella soittajien kanssa soinnista.

Yhteistyötä kitaristien kanssa

– Jos haluaa soittimia valmistaa, niin yrittäminen on oikeastaan ainut vaihtoehto.

– Nykyään on osuuskuntia ja tällaisia kevytyrittäjäsysteemejä, mutta ei se oikeastaan ole muuttanut sitä, että soitinrakennusalan työpaikkoja ei ole, Korelin jatkaa.

"Teki niin kovan vaikutuksen"

Tolonen on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä klassisista kitaristeista, joka työskentelee nykyään professorina Lyypekin musiikkikorkeakoulussa sekä Norjan musiikkiakatemiassa. Tolonen on tehnyt Korelinin rakentamalla kitaralla levyt Toccata, Tiento Francais ja Royal Winter Music.

Pyramidissa kipuamista

– Vaatii nimeä, että saa tilauksia ja nimen saaminen on aika pitkän työn tulos.

Yksi Korelinin rakentamalla kitaralla soittavista ulkomaisista kitaristeista on arvostettu ja palkittu venäläiskitaristi Anton Baranov, joka soittaa konserteissa ympäri maailmaa. Baranov on tehnyt myös omia soittovideoita omalle YouTube-kanavalleen.

Kaukaisimmillaan kitara on Joroisista matkannut asiakkaalle Uuteen-Seelantiin.

La Guitarra California

– Hänellä oli tutkimusprojekti, johon tein hänelle neljä kitaraa, joissa oli irrotettavat kannet ja pohjat, jolloin pystyi tutkimaan, millainen vaikutus näiden paksuuksilla on.

– Siellä oli yhdysvaltalainen kitaristi kokeilemassa rakentamaani kitaraa ja hänen ystävällään oli Gernot Wagnerin rakentama kitara ja he soittivat niitä vuorotellen.

Kotimaista loimukoivua

Kitaroissaan Korelin käyttää pääosin kuusta, seetriä ja ruusupuuta, mutta on viime vuosina pyrkinyt etsimään korvaavia puulajeja uhanalaisten sademetsien puiden tilalle.

– Kitarassa Brasilian ruusupuu on ehkä arvostetuin puu, mutta sen hakkuut on kielletty jo 90-luvulla. Sen käytöstä olen luopunut monimutkaisten lupaprosessien ja heikon saatavuuden takia.

Kotimainen loimukoivu on osoittautunut erinomaiseksi vaihtoehdoksi ruusupuulle.

– Ruusupuussa on sellainen kellomainen ääni ja mielestäni tuossa loimukoivussa on samankaltainen elementti, että olen ollut kyllä tosi innostunut tuosta koivun äänimaailmasta, joka on tosi viehättävä ja ominainen klassiselle kitaralle.