Sibelius-Akatemiassa suhisee elektroniikka, nuoret tekevät klassista musiikkia huomisen saundeilla ja koneilla – Sibeliuksen sinfonioissa menee raja, se olisi "pyhäinhäväistys"!

Vanha syntikka on lajinsa Stradivarius

Tämä on modulaarisyntetisaattori, jonka Yle lahjoitti tarpeettomana(?!) Sibelius-Akatemialle. Näitä on enää muutama sata maailmassa. Jotakuinkin tiskipöydän kokoisen ihmeen ääressä kuolaavat konemusiikin vanhat rakastajat – vaikka totuus onkin se, että liki kaikki tämän laitteen saundit saa nykyään mallinnettuina läppäreille.

Sibelius & konebiitti? Ei!

– Mutta! Emme me Sibeliukseen ja muihinkaan vanhoihin säveltäjiin koske. Se olisi jonkin sortin pyhäinhäväistys. Epäkunnioittavaa. Me keskitymme luomaan uutta musiikkia.

Tuhannen ja yhden efektin sello

Japanilainen Seiji Kokeguchi opiskelee musiikkiteknologian osastolla toista lukuvuotta – ja on valmis jäämään Suomeen. Hänen sellonsa ääni on tuhannen ja yhden efektin tarina. Piuhoja on saman verran. Jousi soutaa kielillä ja tuloksena on eteeristä huminaa.