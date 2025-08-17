Jennifer Lopez sai lavalle yllättävän vieraan – valtava ötökkä piinasi kesken laulun

Jennifer Lopez sai lavalle yllättävän vieraanCopyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press
Julkaistu 17.08.2025 19:30
Jari Peltola

Jennifer Lopez lopetti kesäkiertueensa Kazakstaniin.

Poptähti ja näyttelijä Jennifer Lopez lopetti Up All Night -kesäkiertueensa Kazakstanin Almatyssa sunnuntaina 10. heinäkuuta.

Lopez sai lavalle yllättävän vieraan, kun kesken laulun hänen vartaloaan pitkin kiipesi valtava heinäsirkka. Hyönteinen kapusi aina laulajattaren paljaalle kaulalle asti, kunnes Lopez huomasi tunkeilijan.

56-vuotias Lopez ei hämmentynyt suuren sirkan aikeista, vaan nappasi hyönteisen ja heitti sen pois kaulaltaan ikään kuin se olisi osa tanssirutiinia.

– Se kutitti minua, Lopez totesi hymyillen lopetettuaan laulunsa.

Kutkuttavasta tilanteesta levisi nopeasti sosiaaliseen mediaan videoita ja myös laulaja itse postasi julkaisun tilanteesta. Fanit ihastelevat Lopezin toimintaa.

– Hoidit tilanteen niin hyvin. Itse olisin romahtanut paikan päälle, yksi kirjoittaa.

– Absoluuttista ammattitaitoa parhaimmillaan, toinen kehuu.

– Vain J Lo voi muuttaa heinäsirkan poistamisen ikoniseksi hetkeksi, kolmas vitsailee.

Lähde: PageSix

