Liisa tavoittelee maailman parhaimman baarimestarin titteliä – kisadrinkkiä maustaa suomalainen erikoisuus: "En aikaisemmin edes tiennyt, että se on syötävää"

Lindroosin tavoitteena on herätellä ajatusta rakkolevän laajemmasta hyödyntämisestä ja samalla sen suojelemisesta ja kannan elvyttämisestä Itämeressä.

Toista kertaa kisaamassa finaalissa

Ensi viikon tiistaina Sydneyssä alkaa World Class -kisan finaali, jonka loppumittelöt käydään saman viikon torstaina. Finaaliin on selvittänyt tiensä 52 baarimikkoa ympäri maailman.

Jo Suomen edustajaksi pääseminen on itsessään saavutus ja Lindroosille tämä on jo toinen kerta samaisessa edustustehtävässä. Nainen kisasi World Class -kisoissa jo vuonna 2019, jolloin hän ei valitettavasti päässyt aivan finaaliin saakka.

Viides finaalin tehtävistä oli ennakkotehtävä, joka kulki tänä vuonna nimellä Garnish with good.

Käytännössä kisaajien piti siis kehitellä cocktail, jolla on jonkinlainen yhteiskunnallinen vaikutus ja joka luo jotain positiivista omaan yhteisöön.

Ennakkotehtävässä arvosteltiin sitä, kuinka toimiva ja innovatiivinen cocktailin idea on sekä juoman positiivista vaikutusta. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon, kuinka laajalle baarimestari saa levitettyä ideaa omasta visiostaan ja houkuteltua myös muita kampanjaan mukaan.

Miksi juuri rakkolevä?

Lindroos on alun perin kotoisin Salosta ja viettänyt lapsuutensa kesät saaristossa.

– Aloin miettiä, miten huonokuntoinen Itämeri on tällä hetkellä ja onko jotain tapaa, miten pystyisin ottamaan Itämeren huomioon cocktailin ja kampanjan suunnittelussa.

– En aikaisemmin edes tiennyt, että se on syötävää.

Lindroosille selvisi, että rakkolevä sisältää runsaasti mineraaleja ja jodia, jonka lisäksi se on hyvin tärkeä laji Itämerelle, antaen suojaa ja ravintoa muille eliöille.

– Meillä olisi myös omassa meressä syötävä levä, joka tarjoaa paljon ravinteita. Miksi emme hyödynnä sitä? Koko kampanjan ideana on se, että jos alkaisimme käyttämään rakkolevää enemmän, kysynnän kasvun myötä sitä voitaisiin alkaa myös viljellä Itämeressä.

Lindroosin mukaan rakkolevän viljelemisen mahdollisuutta on jo tutkittu.

Rakkolevää ei kannata siis mennä omin päin keräilemään, koska on hyvin tarkkaa mistä ja miten sitä ylipäätään voi kerätä. Rakkolevä, viralliselta nimeltään rakkohauru on kuitenkin silmällä pidettävä laji.

Miten rakkolevä toimii drinkissä?

– Juoma on vodkapohjainen ja sitten olen tehnyt siihen oman limsan, jossa veteen on uutettu tuoretta rakkolevää, tilliä sekä piparjuurta. Halusin hakea siihen vähän Moskovan muulin ideaa.

– Se tuoksuu ja maistuu merelle, mutta ei ole sellainen kalamainen. Se on kevyesti suolainen, vähän vehreä. Moni kuvailee sitä niin, että ihan kuin kävelisi meren rannalla.

Cocktaileissa voi hyvin käyttää myös muita raaka-aineita, joita ei osaisi heti ajatella. Lindroos näyttää, miten pelkistä banaaninkuorista ja siirapista syntyy helposti siirappi.

Bardemissa tarjolla on nimenomaan Lindroosin kisajuoma.

– On tykätty, mutta monelle se saattaa olla vähän haastava, se maistuu kuitenkin levältä. Jos ei ole levän ystävä, niin en sitä myöskään suosittele. Toisaalta moni meidän vakioasiakkaistamme on tilannut sitä lisää, koska on tykännyt siitä.