Näin Katri Helenan ura päättyi – Olympiastadion puhkesi onnittelulauluun, Tommi Liimatainen saattoi pois parrasvaloista

Katri Helenan 62 vuotta kestänyt laulajanura on nyt päättynyt.
Iskelmälegenda Katri Helena päätti uransa noin 40 000 ihmisen edessä Helsingin Olympiastadionilla lauantai-iltana 16. elokuuta.
Laulajan jäähyväiskonserttia kuultiin stadionilla vajaan kahden tunnin verran. Konsertin aloitti yksi Katri Helenan rakastetuimmista klassikkokappaleista Katson sineen taivaan.
Orkesterin kapellimestarina toimi Leri Leskinen ja konsertin dramaturgina Paula Vesala. Katri Helenan taustalaulajina kuultiin Suvi Teräsniska, Nina Tapio, Jepa Lambert sekä Esa Nieminen.
Konsertin aikana Katri Helena sanoi "testamenttaavansa viestikapulan" nuoremmille naislaulajille. Jäähyväiset päätti vuonna 2025 julkaistu kappale Meidän tie, joka jäi Katri Helenan viimeiseksi julkaistuksi kappaleeksi. Sen taustakuoroon lavalle astelivat Jenni Vartiainen, Ida Paul, Mira Luoti, Erin, Hanna Pakarinen, Aliisa Syrjä, Ellinoora, Suvi Teräsniska, Erika Vikman, Anna Puu sekä Paula Vesala.
Jäähyväisiä seuraavana päivänä sunnuntaina 17. elokuuta Katri Helena viettää 80-vuotissyntymäpäiviään. Juhlan kunniaksi koko Olympiastadion puhkesi raikuvaan onnittelulauluun kiittääkseen sekä kunnioittaakseen iskelmälegendaa, sinivalkoista ääntä.
Konsertin päätteeksi Katri Helena poistui viimeistä kertaa parrasvaloista pitkäaikaisen kumppaninsa Tommi Liimataisen käsipuolessa.
Katri Helena, oikealta nimeltään Katri Kalaoja, osallistui ensi kertaa laulukilpailuun ollessaan vain 12-vuotias. Hänen uransa laulajana lähti liikkeelle toden teolla vuonna 1963, kun julkaistiin Katri Helenan ensimmäinen levytys Poikien kuvat. Tuohon aikaan laulaja oli 18-vuotias.
Vuotta myöhemmin tapahtui Katri Helenan läpimurto kappaleella Puhelinlangat laulaa, joka on yhä yksi laulajan tunnetuimmista ja rakastetuimmista hiteistä. Muita Katri Helenan tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Anna mulle tähtitaivas, Vasten auringon siltaa, Mun sydämeni tänne jää ja Katson sineen taivaan.