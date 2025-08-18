Esa Nieminen paljastaa, mitä Katri Helenan viimeisen konsertin kulisseissa tapahtui

Katri Helena päätti mittavan uransa lauantaina Helsingin Olympiastadionille.

Iskelmätähti Katri Helenan, 80, ura päättyi lauantaina 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionille.

Muusikko ja kapellimestari Esa Nieminen, 73, oli mukana Katri Helenan uran viimeisissä hetkissä.

– Halailimme toisiamme vielä siinä lavan takana. Kaikki soittaneet ja laulaneet ja Katri meidän mukanamme. Pikkuhiljaa siirryimme stadionin syvyyksiin ja menimme suurimpaan pukuhuoneeseen. Yllättäen sinne oli katettu virvokkeita. Kaikki kokoontuivat sinne vähitellen. Tähti saapui myös viimein, Nieminen kertoi tapahtumista suuren konsertin jälkeen Huomenta Suomessa.

Esa Nieminen oli mukana Katri Helenan uran viimeisessä konsertissa.

Niemisen mukaan Katri Helenalle pidettiin puhe ja myös tähti itse piti puheen, jossa kiitti kaikkia.

– Se oli oikeastaan siinä. Sitten on ollut erilaisia jatkoja pitkin yötä, mutta yhteistä isoa karonkkaa meillä ei ollut, Nieminen selvensi.

Kyyneleet virtasivat pitkin iltaa.

– Soundcheckistä alkaen ja tietysti siinä kaiken loputtua verhojen takana. Oli se tunteikas hetki. Se oli tietyllä tavalla yhden iskelmämusiikin aikakauden päätös, Nieminen kiteytti.