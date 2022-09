Susijengin takuumies edelleen ilman seuraa, avasi tilannettaan – "Yksi steppi korkeammalle"

Maxhuni on toistaiseksi ilman seuraa. Tilanne on hänen mukaansa edistynyt.

Susijengin takuuvarma laatusuorittaja Edon Maxhuni on toistaiseksi ilman seurajoukkuetta. Viime kaudella Hollannissa pelannut palloilija kommentoi sopimustilannettaan pääkuvan videolla.

– Meillä on iso rinki. Potentiaalia on. Kaikilla on mahdollisuus parantaa. Tähän ei saa tyytyä. Meidän täytyy tehdä Susikoriksesta vielä isompi juttu.