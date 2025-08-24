Tässä on Suomen seuraava suuri koristähti – Lauri Markkanenkin haltioissaan

Suomen miesten koripallomaajoukkueen EM-joukkueeseen valittu Miikka Muurinen on suuren kansainvälisen läpimurron kynnyksellä.

18-vuotias Muurinen tuli torstaina ryminällä sisään, kun Susijengi kukisti viimeisessä EM-kisoihin valmistavassa maaottelussaan Puolan pistein 106–97.

Muurinen pääsi ensimmäistä kertaa irti Lauri Markkasen rinnalla ja teki heti ensimmäisten minuuttiensa aikana tuhoa sekä hyökkäys- että puolustuspäässä.

– Meni nappiin joukkueella ja mulla, Muurinen myhäili MTV Urheilun haastattelussa.

– Tuo oli odotus minulla itselläni, että pääsen tekemään minun juttuani.

AZ Compassin lukiojoukkueessa Yhdysvaltojen Phoenixissa pelaava Muurinen on yksi kaikkien aikojen suomalaisista korislupauksista. 211-senttinen nuorukainen pääsee nyt esiintymään kotiyleisön lisäksi kansainvälisten pelaajatarkkailijoiden silmien eteen keskiviikkona Ruotsia vastaan Tampereella käynnistyvissä EM-kisoissa.

Omalta osaltaan hän lupaa jatkaa samanlaisilla esityksillä kuin Puolaa vastaan. Tavoitteet hän lyö tappiin samalla koko joukkueen osalta.

– Mitalipelit, Muurinen sanoo hetkeäkään harkitsematta.

Muurisen suuri hetki koittaa kahden vuoden päästä, kun hän tulee varausikäiseksi NBA:han kesällä 2027. Draftissa suomalainen saattaa kolkutella jopa kärkisijoja. Mittatikkuna on Markkaselle osunut seitsemäs varausvuoro vuodelta 2017.

– Varmaan häntä itseäänkin jännitti, ja kun sitten pystyy laittamaan tuommoisen show’n pystyyn heti, niin kyllähän se kertoo ukosta paljon, Markkanen kehuu.

– Aika kovia suorituksia pystyy esittämään kauempaa tuolla pituudella ja sitten noin urheilullisia suorituksia puolustus- ja hyökkäyspäässä, niin onhan siinä meillä aika hyvä ase.

2:51imgHarjoituspelit ohi – Lauri Markkanen summaa Susijengin teesit EM-kisoihin.

